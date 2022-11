Reggio Calabria – L’ associazione culturale La Rosa del Pozzo organizza l’evento “Pittura, Musica e Poesia in movimento”

Sabato 5 Novembre alle ore 16.00 L’Ass. Culturale La Rosa del Pozzo presso Xero Hub via Nazionale Catona organizza l’evento “Pittura, Musica e Poesia in movimento”

Evento che aprirà le sue porte alle ore 16.00 con una mostra collettiva di pittura seguirà una declamazione di poesia con accompagnamento musicale.

Un pomeriggio all’insegna della l’arte durante il quale tutti gli artisti presenti contribuiranno alla promozione culturale della nostra città.

Il dr. Antonino Santisi, presidente della Rosa del Pozzo, promotore di altri eventi culturali, sottolinea l’importanza di questi eventi cruciali per aprire un dialogo a 360 gradi sul territorio.