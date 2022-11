Reggio Calabria, Cannizzaro: “Stanziati fondi per salvare definitivamente l’Hospice Via delle Stelle”

700 mila euro in arrivo per l’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria. Ad annunciare le fondamentali risorse economiche destinate al centro di cure palliative è il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.

“L’avevamo già accreditato e salvato, ora lo saniamo completamente. L’assestamento di bilancio approvato nel corso del Consiglio regionale tenutosi ieri, lunedì 28 novembre, ha dato concretamente seguito all’impegno assunto nei mesi scorsi assieme all’Onorevole Giovanni Arruzzolo”.

È pari a 350mila euro l’importo già stanziato con il provvedimento del Consiglio regionale. L’altra metà sarà destinata all’Hospice nelle prossime settimane, con il bilancio di previsione, per impegno formale già assunto dal Consiglio regionale.

“Come più volte affermato in passato – prosegue Cannizzaro – l’Hospice rappresenta un fiore all’occhiello, è una delle realtà più importanti del territorio reggino, da salvaguardare con particolare attenzione considerato il prezioso e amorevole lavoro che svolge quotidianamente. Tramite le importanti risorse economiche assicurate dall’impegno della Regione Calabria si garantisce la possibilità di guardare al futuro con nuova linfa e rinnovata fiducia, ponendosi nuovi ambiziosi obiettivi” conclude il parlamentare di Forza Italia.