Reggio Calabria – Al Teatro Cilea lo spettacolo per grandi e piccini “Magicando”

Arriva “Magicando” uno spettacolo per grandi e piccini che si terrà giovedì 17 novembre dalle ore 18.00 alle 19.45 al Foyer del Teatro “F. Cilea”. Un pomeriggio speciale con due momenti magici che lascerà tutti incantati:

“Aspettate, tra poco arrivano!” una performance interattiva a cura dei Pagliacci Clandestini.

“Magiche Bolle” uno spettacolo a cura del Cerchio Magico con esplosione di piccole e giganti bolle con tanti magici effetti.

Lo spettacolo è organizzato dal progetto Corredino Sospeso dell’Associazione di Promozione Sociale Pandora che – con il patrocinio della Città di Reggio Calabria – in occasione della giornata mondiale della prematurità ha deciso di sostenere la delegazione reggina dell’Associazione Cuore di Maglia. Infatti il ricavato dei biglietti verrà destinato all’acquisto di gomitoli di lana merino e cotone per le volontarie di quest’ultima associazione che da più di un anno si occupano di realizzare a maglia e all’uncinetto coperte, dou dou e vari supporti per i bimbi dell’UOC Neonatologia, TIN e Nido del GOM di Reggio Calabria.

Per acquistare il biglietto clicca qui https://www.eventbrite.it/e/biglietti-reggio-calabria-si-colora-di-viola-463650931417

Costo del biglietto: €8,00 a persona (sia adulti sia bambini).

Per informazioni scrivi un messaggio whatsapp al 327 3214562.