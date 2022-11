Ponte sullo Stretto, Occhiuto e Schifani da Salvini. “Questa è la volta buona”

E’ in corso l’incontro tra il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. All’ordine del giorno, tra le altre cose, il tema del Ponte sullo Stretto.

«C’è un governo che vuole farlo, ci sono due presidenti di Regione che vogliono farlo, quindi credo che questa volta sia la volta buona» afferma Roberto Occhiuto, presidente della Calabria, entrando al Ministero delle Infrastrutture per il vertice sul Ponte sullo Stretto con il ministro Matteo Salvini e il presidente della Sicilia Renato Schifani. «Chiederò a Salvini di aprire anche un tavolo con le regioni interessate sul più generale problema della infrastrutturazione di questa regione» ha continuato Occhiuto, entrando al Mit «Noi abbiamo strade che meritano di essere finanziate – ha detto – abbiamo necessità che ci sia l’alta velocità ferroviaria e invece non c’è traccia di alcun intervento infrastrutturale strategico nel pnrr». E ha aggiunto: «parlerò anche delle altre infrastrutture che sono strategiche per la Calabria, il ponte non esclude le altre infrastrutture».