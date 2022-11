Ponte sullo Stretto, Occhiuto dopo incontro con Salvini: “Abbiamo bisogno anche di altro”

“Ho visto il ministro Salvini molto determinato sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. È un’opera importante, che troverà il consenso delle Regioni Calabria e Sicilia, ci siamo incontrati più volte con il presidente Schifani.

Il Mediterraneo sta diventando un luogo centrale nel nuovo paradigma di sviluppo dell’economia occidentale, e allora se vogliamo far diventare il Mezzogiorno l’hub dell’Europa su questo bacino, il finanziamento del Ponte sullo Stretto è strategico e dimostra l’attenzione dello Stato per il Sud”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato da Lavinia Spingandi ad “Agenda”, su SkyTg24.

“Il Ponte sullo Stretto può essere un attrattore per tanti altri investimenti, e ovviamente in Calabria abbiamo bisogno anche di altro. Ho chiesto, ad esempio, al ministro Salvini il finanziamento in legge di bilancio per la Strada Statale 106, un’opera fondamentale per la mia Regione”.