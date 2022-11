Napoli: va a fare acquisti con identità e busta paga di un uomo ignaro di Reggio Calabria, arrestato

Si è presentato in un esercizio commerciale di Napoli con l’obiettivo di acquistare una bici elettrica, utilizzando identità e busta paga di una persona di Reggio Calabria. L’obiettivo era ottenere un finanziamento che fosse intestato al malcapitato reggino. A darne notizia è Il Mattino.

Come sono andate le cose

Il piano era chiaro ed aveva l’auspicio che i negozianti non si accorgessero di quanto si stesse realizzando. Anche perché l’autore del raggiro e la vittima avevano quasi la stessa età. 60 anni per l’accusato, già noto alle forze dell’ordine, e 58 per l’uomo residente sullo Stretto.

Carta di identità e busta paga avrebbero, però, dato l’impressione di essere false ai gestori del negozio che hanno provveduto ad allertare i Carabinieri. L’intervento ha portato all’arresto.

Per l’uomo responsabile di quanto accaduto sono scattate le denunce per truffa, sostituzione di persona e detenzione di documemti.