Meteo: arriva il freddo? Caldo al capolinea. Come cambieranno le temperature

Siamo ormai alla vigilia dell’ampiamente dibattuto cambio della guardia che rimpiazzerà l’anticiclone africano estivo degli ultimi 20 giorni con un vortice di bassa pressione di matrice autunnale. A partire dal 3 novembre un nucleo di aria fredda scivolerà dal nord Atlantico verso le Isole Britanniche, attraversando la Francia e raggiungendo l’Italia nel fine settimana, con la formazione di un vortice di bassa pressione che evolverà molto rapidamente verso l’Adriatico.

L’evoluzione la potremmo divedere in due fasi, la prima caratterizzata dall’arrivo di un fronte perturbato, sostanzialmente nella giornata di venerdì e la seconda sabato caratterizzata dall’evoluzione di una depressione con perno sul basso Tirreno. Nella prima fase saranno coinvolte le regioni centro settentrionali, nella seconda quelle meridionali e ancora una parte del Centro. Venti forti precederanno il primo fronte e forti accompagneranno il vortice fino alla sua estinzione che non avverrà prima della giornata di domenica. Tutto ciò apporterà maltempo a tratti intenso sulla Calabria specie tirrenica con pioggia forte in sconfinamento verso il resto della Regione accompagnata da forti venti e da un deciso calo termico.