Europarlamentare Cozzolino: “Vicino a Falcomatà, avviare processo riformatore sulla Legge Severino”

«Totale solidarietà e vicinanza al sindaco Giuseppe Falcomatà».

E’ quanto afferma in una nota l’europarlamentare del Partito Democratico, Andrea Cozzolino, evidenziando «la necessità di avviare da subito un processo riformatore della Legge Severino che produce, oggettivamente, differenze intollerabili di fronte alle sentenze».

«Per altro – ha aggiunto – la norma blocca le attività di importanti amministrazioni impegnate sul fronte della rinascita delle proprie Città e dei propri territori, esattamente come sta accadendo a Reggio Calabria. Respingiamo al mittente le polemiche che si stanno registrando in questi giorni. L’Amministrazione comunale reggina prosegua nel lavoro che ha intrapreso secondo le linee di mandato, in attesa del rientro, speriamo il più presto possibile, del sindaco Giuseppe Falcomatà democraticamente eletto dai cittadini».