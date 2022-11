Coronavirus Calabria: 394 nuovi casi, +126 a Reggio e provincia

L

e persone risultate positive al Coronavirus sono 595730 (+394) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3999155 (+2.600).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1596 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1577 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 101922 (101527 guariti, 395 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2328 (62 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2266 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 173721 (172351 guariti, 1370 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 290 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 57312 (57042 guariti, 270 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2058 (32 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2025 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 197885 (197010 guariti, 875 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 499 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 488 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 50876 (50686 guariti, 190 deceduti).

L’ ASP di Catanzaro comunica 101 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’ ASP di Cosenza comunica 92 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione.