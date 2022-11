Classifica qualità della vita, Confcommercio: “Le Istituzioni difendano Reggio ed i reggini di fronte a questo scempio”

uno studio realizzato dalla Regione Sicilia in collaborazione con Università di Messina e, senza alcun dubbio, ancora diversi sarebbero i risultati nel caso in cui il committente dello studio fosse ad esempio Confcommercio Reggio affidandosi alla propria società di servizi. E questo non perché i dati verrebbero falsati o manipolati, semplicemente perché è dalla selezione del dato, dalla scelta degli indicatori, dalla metodologia applicata che dipende in larga misura il risultato di un’analisi o di una ricerca. Tutto legittimo, ma è chiaro che il ruolo del “committente”, salvo che non si tratti di un soggetto pubblico assolutamente super partes (Istat), non è certamente neutro rispetto a questa dinamica. Tutt’altro!

Per il Presidente di Confcommercio Lorenzo Labate “queste discutibili classifiche sulla qualità della vita, per adesso, hanno raggiuto solo un risultato, quello di spazzare via anche i piccoli benefici e gli sforzi economici profusi (a nostro avviso non bene orientati ndr) per promuovere il territorio calabrese in concomitanza delle celebrazioni per il 50° dei Bronzi di Riace. Milioni di euro di campagne di comunicazione e pubblicitarie completamente resettati da un paio di classifiche pubblicate su testate giornalistiche nazionali in cui Reggio Calabria in compagnia di tutte le altre province calabresi e meridionali vengono descritti come luoghi invivibili. Con l’aggravante che queste classifiche si propongono come indagini ammantate di ufficialità ed autorevolezza e che, proprio non manifestandosi esplicitamente come forme di pubblicità, hanno una presa ben superiore sul pubblico e sul potenziale turista.

Questo modus operandi – continua Labate – comincia ad avere tutte le caratteristiche di una strategia diretta a danneggiare l’immagine di alcune realtà a vantaggio di altre ed è diventato francamente inaccettabile oltre che un insulto al territorio, alle istituzioni, ai cittadini ed a noi che in questo territorio viviamo e quotidianamente ci sforziamo di trasmetterne all’esterno l’immagine migliore”.

“Pochi giorni fa – continua il Presidente Labate – avevo avuto modo di evidenziare direttamente al Presidente dell’Istat dott. Blangiardo, ospite a Reggio Calabria, l’importanza di un approccio corretto, equilibrato, etico ed “istituzionale” all’analisi del dato, soprattutto quando i dati da prendere in esame sono accoglienza, ambiente, turismo, cultura, economia, lavoro, legalità, sicurezza, salute, servizi alla persona e quando i risultati dell’analisi riguardano intere comunità. Avevo evidenziato – continua Labate – che diventa indispensabile che un soggetto come Istat rivendichi il proprio ruolo di soggetto che, istituzionalmente, dà assoluta garanzia circa l’imparzialità e la completezza dei dati raccolti e pubblicati soprattutto quando il riferimento è ad indagini ed analisi economiche a qualunque livello svolte.