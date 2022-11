Al Comune di Campo Calabro (RC) il marchio europeo di Eccellenza della Governance

L’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d’Europa ha assegnato al Comune di Campo Calabro il premio ELoGE (European Label of Govenance Exellence) che è conferito ai comuni più virtuosi d’Europa che hanno partecipato nel 2022 all’omonimo programma della Presidenza del Consiglio d’Europa. Lo ha annunciato sui social l’Assessore alla Cultura Volontariato e Pari Opportunità Alessandra Lofaro, referente dell’iniziativa , che assieme al Sindaco Repaci ed al Presidente del Consiglio Simona Bellantoni ha seguito la faticosa istruttoria per la partecipazione al programma. Delibere, regolamenti, descrizione di iniziative, rendiconti amministrativi, descrizione puntigliosa delle politiche comunali sono stati necessari per fare valutare alla commissione di esperti lo stato di attuazione nel comune reggino dei dodici principi della buona governance democratica sanciti dal Consiglio d’Europa.

Partecipazione civica, ricettività, efficienza ed efficacia, apertura e trasparenza, stato di diritto, comportamento etico, competenza e capacità, innovazione e apertura al cambiamento, sostenibilità, solidità nella gestione finanziaria, coesione sociale e diritti umani, responsabilità. Questi i dodici principi che il comune ha dovuto dimostrare di adottare nelle sue politiche attraverso atti amministrativi ed iniziative. Candidatosi nel maggio del 2021 al Programma ELoGE il Comune ha dovuto somministrare questionari ai cittadini ai dipendenti ed effettuare una attenta autovalutazione documentabile attraverso atti ammnistrativi, cifre, documenti contabili che sono stati caricati sulla piattaforma nazionale di valutazione.

Sandro Repaci non nasconde la sua soddisfazione : “Francamente avevo sostenuto l’idea di Alessandra Lofaro di una candidatura per il marchio europeo non perché pensavo che avremmo passato la selezione – afferma il sindaco – ma solo perché credevo che fare apprezzare il lavoro svolto avrebbe coinvolto uffici cittadini e amministratori in un’opera di ricerca ed approfondimento delle politiche comunali. Invece eccoci qua nell’elenco dei Comuni europei più virtuosi, destinatari di un marchio di eccellenza nella governance . Per un Comune di piccole dimensioni come il nostro è già un successo enorme, quasi un miracolo alle nostre latitudini, anche perché stando alle prime notizie siamo l’unico comune della nostra regione ad avere passato la selezione.Un ringraziamento ad Alessandra Lofaro che coadiuvata da Simona Bellantoni si è sobbarcata una istruttoria faticosa e lunga. Ma anche a quanti consiglieri assessori hanno negli anni realizzato i programmi e le iniziative che abbiamo potuto raccontare. Questo premio – conclude il Sindaco – è un grande onore che ci emoziona, ma anche una grande responsabilità che ci spinge a lavorare di più e meglio.

La Cerimonia nella quale la Commissione Nazionale del programma ELoGE Italia conferirà il marchio europeo di Eccellenza nella Governance ai Comuni italiani che hanno passato la selezione si terrà il prossimo 1 dicembre a Venezia presso il Palazzo della Regione Veneto.