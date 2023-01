Spopola su telegram ragazzo con monopattino che spara in aria. Klaus Davi: “Chi l’ha postato sostiene che sia stato girato a Tropea”

A diffondere il video e a condividere l’ipotesi che sia calabrese è Klaus Davi.

Ad accorgersene – si legge in una nota – è stato Klaus Davi. Sta spopolando su alcuni gruppi chiusi di Telegram e Instagram un filmato che, almeno secondo chi l’ha postato, sarebbe stato girato a Tropea. Il condizionale è d’obbligo perché ci sono troppo pochi elementi per confermare con certezza assoluta che sia stato girato nella splendida cittadina del vibonese.

Raffigura un ragazzo su monopattino che di giorno, senza alcuna ragione apparente e come nulla fosse, esplode in aria quattro colpi di pistola procedendo a velocità moderata. In alcuni gruppi chiusi viene data per certa la ‘location’ di quanto accaduto. Una voce commenta la scena e sembrerebbe affermare, rivolta al ragazzo che spara, “occhio che se ti prendono i carabinieri…” (https://www.youtube.com/watch?v=Vz1ScvDlbHU&ab_channel=KlausCondicio).

Lo scorso 25 aprile Klaus Davi aveva postato un altro video che ritraeva due ragazzi di Caroni, frazione di Limbadi, mentre sparavano in aria per festeggiare la nascita di una bambina (https://www.youtube.com/watch?v=lhDYIU89pQA&ab_channel=KlausCondicio). Un filmato che suscitò molto scalpore e finì anche alla TGR Calabria.

Ora questo nuovo video che spopola su Telegram e Instagram altrettanto inquietante…