Riceviamo e pubblichiamo le foto di Via Botteghelle, importante arteria della zona Sud della città. Si tratta di una via dove, tra l’altro, ogni venerdì si tiene il mercato all’aperto.

La situazione, come in altre aree della città, è testimonianta in maniera eloquente dalle foto. Vere e proprie voragini che si aprono sull’asfalto rappresentano un grave rischio per quanti la percorrono nel quotidiano.