Reggio Calabria – Domenica 9 ottobre Geronimo Stilton attende i bambini al Museo diocesano

Domenica 9 ottobre il Museo diocesano aderisce a F@Mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo: l’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, vede in tutta Italia moltissimi musei aprirsi alle famiglie con bambini, proponendo loro visite didattiche, giochi a tema e attività ideate per l’occasione.

Dalle 16 alle 19, a flusso continuo, il Museo diocesano proporrà alle famiglie con bambini un’attività gratuita tesa a far scoprire, attraverso l’arte, i valori dell’accoglienza, della tolleranza e dell’unicità.

Postazioni lungo il percorso museale, attraverso il racconto dell’opera d’arte e della storia di un personaggio che dietro essa si cela, faranno vivere ai bambini e alle famiglie, in forma ludica e coinvolgente, le principali forme di diversità (culturale, fisica, cognitiva) per imparare a riconoscerle e rispettarle, considerandole ‘ricchezza’ e strumento essenziale di inclusione sociale.

Testimonial ufficiale dell’evento “Diversi ma uguali” sarà Geronimo Stilton, famoso topo giornalista amato dai bambini di tutto il mondo, che accompagnerà, tra le pagine di un taccuino dedicato a F@Mu e distribuito gratuitamente, le bambine e i bambini nel loro percorso esplorativo, con giochi e attività.

Per informazioni si contatti il n. 3387554386.