Reggio Calabria – Con Rocky Alvarez torna il Cinema Indipendente a Calabria d’Autore

Eccezionalmente di Venerdì, torna il cinema indipendente alla Stazione

di S.Caterina, a Reggio Calabria, per la rassegna Calabria d’Autore, con

un grande evento dedicato ai corti di Rocky Alvarez.

Dopo i successi ottenuti con “Vacanze Ja Sutta” e “Stalking Day” e con

l’organizzazione del filmfestival “Le Cascine di Milano”, il regista

rozzanese torna in Calabria a presentare “16.30”, il suo primo corto da

regista, prossimamente in gara nei principali festival del Cinema, e

alcuni spezzoni del lungometraggio “Undecovid”, un viaggio

introspettivo, un esperimento socio-cinematografico girato e realizzato

durante il periodo della pandemia. La sala-museo “Il Ferroviere”, sede

di Incontriamoci Sempre, si prepara ad accogliere amici e professionisti

del settore, che si ritroveranno Venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 18.30,

per parlare del cinema e dei prossimi progetti del regista.

Seguirà degustazione.

Il Direttivo

Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato