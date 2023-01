Migranti, nuovo sbarco a Roccella

Ancora sbarchi a Roccella Ionica. Nella prima mattinata di oggi sono giunti in porto 63 migranti, tutti nazionalità pachistana soccorsi poche ore prima in mare aperto dalla Guardia costiera. Tra i profughi anche alcune donne e diversi minori non accompagnati.

Prima di essere intercettati ad alcune miglia di distanza dalla costa della Locride, i migranti si trovavano a bordo di una piccola imbarcazione partita, come hanno riferito, circa una settimana fa dalla Turchia. Dopo l’arrivo a Roccella, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, i profughi sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura allestita nell’autunno scorso nell’area dello scalo e gestita dai volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e da una equipe di Medici senza frontiere.