Migranti: non si ferma flusso a Roccella, 3 sbarchi in 7 ore

Non accennano a diminuire gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica.

In mattinata, nello spazio di 7 ore, ci sono stati 3 arrivi per un totale di 246 persone di varie nazionalità, verificati a seguito di altrettante operazioni di soccorso in mare compiute al largo della costa calabrese dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica e Crotone.

Nel primo arrivo sono sbarcati 64 migranti, nel secondo 99 e nel terzo 83. Tra i profughi afgani, siriani, iracheni e iraniani, pure diverse donne, di cui due in stato interessante, un piccolo di sei mesi, diversi bambini e tanti minori non accompagnati. Prima di giungere a Roccella i migranti si trovavano a bordo di tre piccole barche a vela partite verosimilmente dalla Turchia circa sei giorni fa e intercettate a diverse miglia di distanza dalla costa della Calabria. Dopo lo sbarco a Roccella Ionica, i migranti sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura realizzata al Porto di Roccella nell’autunno scorso e gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.

Con quelli di oggi è salito a 62 il numero degli sbarchi nel porto di Roccella dall’inizio dell’anno, 12 solo negli ultimi 18 giorni, per un totale di circa mille migranti. E non è escluso che nelle prossime possono esserci altri arrivi visto che un’altra imbarcazione sarebbe stata individuata ad un centinaio di miglia dalla costa. (ANSA).