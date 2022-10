Indagati 23 affiliati ai clan Piromalli e Mancuso. TUTTI I NOMI

Di seguito i nomi delle persone coinvolte nell’ambito dell’operazione eseguita della Guardia di Finanza Comando Provinciale di Bologna, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza e con l’ausilio di personale dei Comandi Provinciali di Milano, Forlì-Cesena, Reggio-Calabria, Vibo Valentia e Chieti, nei confronti di 23 persone – affiliate alle ‘ndrine dei «Piromalli» di Gioia Tauro e dei «Mancuso» di Limbadi.

I nomi degli indagati

Massimo Antoniazzi (obbligo di dimora)

Domenico Arena di Vibo Valentia (obbligo di dimora)

Claudia Bianchi

Renato Domenico Brambilla (obbligo di dimora)

Marcello Bagalà di Gioia Tauro (obbligo di dimora)

Giuseppe Giorgio Caglio

Gianluca Cannatelli di Soriano Calabro

Antonio Carnovale di Vibo Valentia (ai domiciliari)

Gregorio Ciccarello di Catanzaro (ai domiciliari)

Alessandro Di Maina (obbligo di dimora)

Carmelo Forgione di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Giovanni Forgione di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Giuseppe Forgione di Sant’Eufemia d’Aspromonte

Rocco Gioffrè di Gioia Tauro (obbligo di dimora)

Annunziata Gramendola di Vibo Valentia (obbligo di dimora)

Claudio Grossi (obbligo di dimora)

Federica Grossi (obbligo di dimora)

Nicola Leo (obbligo di dimora)

Giuseppe Maiolo di Vibo (obbligo di dimora)

Domenico Mancuso di Vibo

Alessandro Moraccini (obbligo di dimora)

Giovanni Battista Moschella di Vibo (in carcere)

Francesco Patamia di Gioia Tauro (in carcere)

Rocco Patamia di Oppido Mamertina (in carcere)

Eleonara Piperno di Vibo

Pietro Piperno di Vibo

Fabrizio Proietti

Antonio Scrugli di Vibo (obbligo di dimora)

Michele Scrugli di Vibo (obbligo di dimora)

Giuseppe Sarto di Taurianova (obbligo di dimora)

Leoluca Serra di Vibo (obbligo di dimora)

Saverio Serra di Vibo (in carcere)

Kundret Sullaj

Giuseppe Vivona (ai domiciliari)