Il Principe Alberto di Monaco in Calabria per l’ambiente

Sono ormai quasi ultimati i preparativi per l’esclusiva Cena di Gala che la branche italiana della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, ente benefico senza scopo di lucro, presieduta dal Dott. Marco Colasanti, e promotrice in ambito internazionale di oltre 720 progetti destinati a realizzare azioni globali a tutela dell’ambiente, ha organizzato nel capoluogo reggino in occasione della imminente visita del Sovrano monegasco.

Il 7 novembre prossimo, alla presenza di Sua Altezza Serenissima e delle più importanti autorità istituzionali, un parterre selezionatissimo di ospiti ed eccellenze imprenditoriali locali, sosterrà la Fondazione nel perseguimento dei propri obiettivi: contrasto ai cambiamenti climatici, sviluppo delle energie rinnovabili, salvaguardia della biodiversità.

L’evento, fortemente voluto dal Presidente Colasanti per promuovere un nuovo equilibrio con la natura e valorizzare l’importanza del singolo contributo che ciascun individuo può apportare alla salvaguardia dell’ecosistema, si pone in linea con la mission perseguita dallo stesso Sovrano per il quale solo un’azione concertata tra scienziati, organizzazioni internazionali, comunità economica, politica e civile può consentire la concreta realizzazione di soluzioni etiche e sostenibili.

La Cena di Gala sarà preceduta dal conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Scienze Forestali ed Ambientali a breve riconosciuta dall’Università Mediterranea al Principe Alberto di Monaco per il considerevole impegno del Sovrano nella promozione e valorizzazione di modelli volti alla tutela degli eco-sistemi forestali della biodiversità.