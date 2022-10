Il Maestro Alessandro Bagnato da Reggio Calabria incanta Vienna e si afferma al Franz Shubert Konservatorium

Ancora una straordinaria affermazione del M° Alessandro Bagnato, dopo quella conseguita a Pechino, dove aveva rappresentato l’Italia al prestigioso Maestros Vision Awards. Proprio in quell’occasione il giovane compositore reggino, presidente dell’A.Gi.Mus. Sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria, con il brano “Spring Time”, composto per quattro sassofoni, aveva ottenuto il 3° posto assoluto nella sua categoria, con riconoscimento e consenso da parte della giuria internazionale del premio.

Questa volta il M° Bagnato, con lo stesso brano, si è affermato in Austria al concorso bandito dal Franz Shubert Konservatorium di Vienna dove, dopo una severissima selezione avvenuta tra migliaia di candidati – ridotti alla fine a 20 – ha sbaragliato il campo nella sua categoria con la composizione per sax Soprano, Alto, Tenore e Baritono, giudicato anche in questa occasione da una giuria internazionale di esperti di chiara fama quali il prof. Roberto Tagliamacco (Direttore del Conservatorio “Nicolò Paganini” di Genova – Compositore), il prof. Marco Reghezza (Direttore, Compositore) ed il prof. Ulkemin Akbas (Compositore).

Una splendida affermazione quella del compositore della nostra città che, ancora una volta, premia la musica d’autore facendo valere le sue grandi doti e mette a frutto lo studio continuo della composizione; attestazione che si va ad aggiungere al suo già ricco palmares: primo al concorso “F. Cilea” e terzo premio al XVIII concorso nazionale di elaborazione di testi e canto natalizi in vernacolo calabrese.

Presentato inoltre al Festival “Cortinametraggio, “E buonanotte”, il film di Massimo Cappelli che ha la colonna sonora del M° Franco Eco e le musiche addizionali proprio di Alessandro Bagnato.

Fin da giovanissimo Bagnato intraprende gli studi musicali coltivando la passione per il pianoforte e la composizione alternandoli con quelli della pittura, della scultura e della danza.

Musicista dal carattere eclettico e poliedrico consegue gli studi di pianoforte col massimo dei voti e successivamente quelli di composizione; nel 2007 consegue la Laurea Magistrale in Musicologia e Beni Musicali con una tesi di laurea dal titolo “Verso un Nuovo Orizzonte di Senso Metodologico” col massimo dei voti e la lode; nel 2009 consegue il Diploma accademico di II° livello-abilitante per docenti di strumento nella Scuola Media; ha studiato composizione e montaggio per musica applicata all’immagine con M° Mons. Marco Frisina ed ha seguito, sempre negli stessi anni, incontri di aspetto compositivo/polifonico, con il M° Mons. Domenico Bartolucci già direttore perpetuo della Cappella Sistina in Roma; ha collaborato alla realizzazione di importanti allestimenti lirici con noti registi (F.Trevisan, R. Giacchieri, Mimmo Calopresti, Alessio Pizzech) e direttori d’orchestra di fama internazionale (Daniel Oren, Julian Kovatchev, Carlo Palleschi, Marcello Rota,).

Dal 2004 ad oggi è pianista accompagnatore e maestro sostituto presso il teatro “F.Cilea” di Reggio Calabria ed è stato assistant conductor presso i Teatri Nazionali di Ankara (Turchia), Vratza (Bulgaria) e al Teatro Nazionale dell’Opera e Ballet di Kalingrado.

Ha scritto per la Hobby & Work il Musical “Cenerentola” distribuito in Italia, San Marino, Città del Vaticano e Svizzera Italiana. nel 2018 compone il musical “Lancillotto, l’amore tutto trasforma” commissionato dall’ordine dei Theatini di Roma;

L’ultimo suo lavoro è stato candidato ai Globi d’oro, prestigioso premio assegnato dalla stampa estera in Italia, per aver realizzato – come sopra detto – le musiche per il Film Commedia “E Buonanotte” per la regia di Massimo Cappelli:

È socio ordinario della ACMF – Associazione Compositori Musica per Film; E’ Presidente A.Gi.Mus. – sezione Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il Conservatorio Franz Schubert (Franz Schubert Konservatorium” für Musik und darstellende Kunst) per la musica e le arti dello spettacolo è il più antico conservatorio di Vienna fondato nel

1867 da Eduard Horak.

Già nel 1871 c’era lo “Staatsprüfungs-Lehrgang”. Sia Eduard Horak che i suoi successori fondarono scuole secondarie a Vienna, così come a Baden e Bad Vöslau; dal 1943 c’è stata la separazione tra scuola di musica e conservatorio.

Nel 1961, al Conservatorio furono concessi i diritti pubblici, un anno prima del Conservatorio della città di Vienna. Dal 1970, la formazione pedagogica è stata offerta e svolta secondo il curriculum.

Nel 1980 è stato fondato il dipartimento jazz.

Dal 21 giugno 2016, la FSK è un’istituzione educativa non scolastica certificata ai sensi del § 70 Abs. 1 Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz.