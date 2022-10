Arrivano i medici da Cuba, l’Asp di Reggio Calabria cerca 52 alloggi con tutti i comfort: l’avviso

I medici da Cuba sono pronti ad arrivare in Calabria. L’obiettivo è non far chiudere gli ospedali secondo il governatore Occhiuto, ovviando alla carenza di medici poco desiderosi di lavorare nel sistema sanitario calabrese. L’Asp di Reggio Calabria si è già prodigata ad emanare un avviso di di indagine conoscitiva di mercato per accertare l’esisenza di strutture che possa ospitare i sanitari provenienti dall’estero.

Il contratot sarebbe di sei mesi, prororogabili per ulteriori 6.

Cosa dice il testo:

A seguito delle iniziative intraprese e già avviate dalla Regione Calabria è interesse di questa Azienda

accertare l’esistenza sul mercato di strutture qualificate a prestare un servizio alberghiero al

personale medico proveniente da Cuba chiamato a prestare attività di collaborazione per il Servizio

Sanitario Regionale.

Durata:

• mesi sei prorogabili per ulteriori sei mesi.

In particolare il richiesto servizio dovrà essere articolato come segue:

• n°16 posti in prossimità del PO di Locri

• n°16 posti in prossimità del PO di Polistena

• n°10 posti in prossimità del PO di Gioia Tauro

• n°10 posti in prossimità del PO di Melito PS

le soluzioni abitative dovranno essere dotate di:

• acqua – luce – gas – mobilio – elettrodomestici – utensili da cucina o servizio pasti – ricambio

biancheria o presenza di lavatrice – internet – climatizzazione (caldo freddo).

Dal presente avviso non deriva per questa Azienda alcun vincolo a contrarre, essendo finalizzato alla

raccolta di manifestazione di interesse del maggior numero di operatori qualificati secondo quanto

consentito all’art.66 del codice dei contratti pubblici.

REQUISITI DEI POPONENTI – Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che siano in

possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la PA di cui all’art.80 del codice dei contratti

pubblici.

A dimostrazione di detti requisiti gli operatori, all’istanza di partecipazione redatta in conformità al

modello “A” allegato al presente avviso, rendono in forma di autocertificazione, a firma del legale

rappresentante, le dichiarazioni contenute del modello “B”, pure allegate al presente avviso.

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE – l’istanza di partecipazione, la dichiarazione di

autocertificazione dei requisiti devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale

rappresentante dell’operatore economico partecipante, mediante firma digitale, ovvero di pugno con

allegazione di copia non autentica del documento di identità del sottoscrittore.

L’istanza di partecipazione, la dichiarazione di autocertificazione dei requisiti e la relazione

illustrativa della proposta devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine del 31 ottobre p.v.

ore 24:00 mediante spedizione a mezzo pec all’indirizzo affarigenerali.asprc@certificatamail.it

Nell’oggetto deve essere evidenziato il codice AVVSERVAL ed indicato :”Avviso di indagine di

mercato per servizio alberghiero a personale medico”.