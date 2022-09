“Villa San Giovanni narra la poesia del vino e delle piparelle”, piacevole serata di Slow Food

“Villa San Giovanni narra la poesia del vino e delle piparelle”. Ha avuto questo tema la serata organizzata dalla Condotta Slow Food Versante dello Stretto e Costa Viola, insieme all’amministrazione comunale di Villa. L’evento si è venuto venerdì 16 settembre presso la trattoria “La Signora del Vento”.

La serata ha avuto una tavola rotonda a cui hanno partecipato l’assessore Melito e le aziende vitivinicole Tenuta Regina di Sant’Angelo con Francesco Idone, Sofi di Piale con Giuseppe Sofi e Racina con Carmelo Cambareri.

I rappresentanti delle aziende vitivinicole hanno narrato con passione le loro esperienze e la voglia di aiutare chi volesse intraprendere il percorso tracciato da loro per valorizzare i luoghi, le antiche tradizioni e i tanti terrazzamenti presenti sul territorio villese. Per la Condotta il fiduciario Cosimo Foti e Amalia De Fazio hanno menzionato il lodevole lavoro di Slow Food e della Condotta per la salvaguardia del territorio e della sue eccellenze come le Piparelle di Villa San Giovanni.

Si è, inoltre, avuto l’occasione di degustare il Passito dello Stretto, accompagnato dalle piparelle offerte dalle pasticcerie Bellantone e New Greco