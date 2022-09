Scuola Allievi Carabinieri, il benvenuto della Città metropolitana al nuovo Comandante Colonnello Vittorio Carrara

Il Sindaco metropolitano f.f. Carmelo Versace ha preso parte questo pomeriggio, insieme al Sindaco f.f. del Comune, Paolo Brunetti, alla cerimonia fi assunzione e cessione del Comando della scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria alla cui guida è stato chiamato il Colonnello Vittorio Carrara che raccoglie il testimone dal Colonnello Alessandro Magro al vertice del prestigioso polo addestrativo dell’Arma dal 2019.

“La Scuola Allievi Carabinieri rappresenta un’eccellenza di questa città e dell’intera Calabria – ha detto Versace a margine della sobria cerimonia – ed è sempre una forte emozione assistere a momenti come quello di oggi in cui si tocca con mano la vitalità e il prestigio di questa importante e bella istituzione che ogni forma centinaia di allievi carabinieri. Al nuovo comandante, Colonnello Vittorio Carrara, – ha poi aggiunto il rappresentante di Palazzo Alvaro – rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro a nome di tutta l’amministrazione metropolitana, rivolgendo nel contempo un sentito ringraziamento al Colonnello Alessandro Magro che in questi anni ha svolto il proprio lavoro con autorevolezza e alto senso dello Stato”.