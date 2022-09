Reggio Calabria – Torna fruibile il sottopasso di Ravagnese, sarà riaperto al traffico (FOTO)

“Effettuato ieri mattina l’intervento di ripristino della viabilità riguardante il sottopasso aeroportuale che collega Ravagnese a Pellaro, precedentemente inibito al traffico veicolare a causa del verificarsi dell’abbandono di enormi quantità di rifiuti che di fatto rendevano impraticabile il transito. I nostri operatori del settore manutenzione stradale e del settore manutenzione verde, con l’ausilio di mezzi d’opera meccanici e in collaborazione con il personale della Teknoservice, hanno provveduto, realizzando un imponente intervento di pulizia straordinaria del sito, al ripristino della sede viaria. L’intervento, disposto dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti si è reso necessario al fine di dare la possibilità ai cittadini residenti a Pellaro di avvalersi di un percorso alternativo alla S.S. 106, attualmente rallentata da lavori di cantiere, così da decongestionare concretamente il traffico specie nelle ore di punta. Il tratto stradale sarà riaperto alla circolazione veicolare non appena verrà emanata la relativa ordinanza da parte dell’Ufficio Tecnico del traffico comunale con la rimozione dei new jersey attualmente posti alle estremità del sottopasso e che ne inibiscono l’accesso. Sarà nostra cura aggiornare la cittadinanza sulla effettiva riattivazione del tragitto”.

Lo ha comunicato con un post sui suoi profili social Castore Srl.