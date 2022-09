Reggio Calabria – Oda riparte con la settima stagione: dal 22 Ottobre si riaccendono le luci del “Cilea”

di Grazia Candido – “E’ un cartellone improntato sul sorriso e non ci spaventano le scaramanzie: siamo alla settima edizione di Nuovi Stimoli e anche quest’anno, l’Officina dell’Arte ha messo su una stagione teatrale non semplice ma fatta da attori e attrici, amici nostri, ai quali batte il cuore”.

Il direttore artistico Peppe Piromalli presenta così la sua nuova stagione al teatro “Francesco Cilea” in programma dal prossimo 22 Ottobre e che vedrà per otto appuntamenti, la massima culla dell’arte reggina splendere con artisti della tv, cinema e teatro e note compagnie del panorama nazionale.

“Non è facile organizzare un cartellone, riuscire ad inserire spettacoli e bloccare date visto gli ultimi tempi ma, l’Oda non ha voluto fermare il suo percorso artistico e, pur sapendo le difficoltà, le paure scatenate da questa terribile pandemia e che tutto ha un costo, abbiamo ugualmente scommesso e investito sulla cultura per il bene della nostra gente e città – esordisce l’attore Piromalli alla conferenza di presentazione della stagione svoltasi questa mattina a Palazzo Alvaro -. Antonello Costa, che ringrazio per essere venuto oggi, è stato uno dei protagonisti della stagione nel 2018, precisamente nel mese di Febbraio, serata in cui c’era in tv la finale del festival di Sanremo, è stato il giorno più freddo dell’inverno e per non farci mancare nulla, una forte scossa di terremoto si era abbattuta sullo Stretto. Nonostante tutto questo, lo showman Costa è riuscito con il suo straordinario live, a riempire e scaldare il Cilea, segno che quando uno è bravo niente può fermarlo”.

Il direttore artistico dopo aver illustrato il ricco cartellone in programma dal prossimo 22 ottobre al 20 Maggio, ribadisce ai sindaci f.f. Carmelo Versace e Paolo Brunetti (presenti alla conferenza stampa) la “disponibilità in toto dell’Officina dell’Arte a qualsiasi idea proposta dalle istituzioni locali che possa portare benefici alla città, al pubblico e alla crescita del territorio”.



Grato per “l’ennesima dimostrazione di professionalità e competenza della compagnia teatrale reggina”, il sindaco f.f del Comune Paolo Brunetti che si sofferma “su un cartellone che ci farà finalmente sorridere, un’occasione giusta per trascorrere insieme momenti piacevoli e goderci un luogo d’arte. Con questa stagione artistica, Piromalli ha fatto un lavoro enorme e i reggini devono partecipare e sostenere questo atto d’amore fatto da un imprenditore della cultura – continua il numero uno di Palazzo San Giorgio -. Sono certo che ci sarà una buona risposta da parte della città”.

Torna in riva allo Stretto dopo quattro anni, l’attore comico Costa che, dopo aver consigliato all’amico Piromalli di “farsi vedere da uno bravo perché ancora investe nel teatro”, rivela che “Reggio Calabria è una città troppo importante, tappa che non può mancare nel mio tour. Nel varietà “C’è Costa per te”, due ore di puro show, insieme al corpo di ballo, strapperemo tante risate al pubblico perché la risata è la medicina più potente che ci sia. Il teatro è cultura, vita, amicizia e si imparano sempre tante cose. Perdere tutti questi artisti, messi insieme dall’Officina dell’Arte, sarebbe davvero un grande peccato”.



Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco f.f della Città Metropolitana Carmelo Versace che postilla: “Siamo noi a dire grazie a voi perché dobbiamo riscoprire e raccontare la bellezza di questa terra e l’Officina dell’Arte lo fa investendo ancora, per la sua terra. In questi anni, l’Oda è riuscita a creare una credibilità importante e noi come Città Metropolitana non possiamo essere delle comparse ma dobbiamo essere presenti affinchè realtà come questa diventi patrimonio istituzionale. Piromalli, insieme alla sua squadra, fa un importante lavoro, porta cultura in città, la sua attività è una ricaduta sociale non indifferente e le istituzioni devono supportare tutto ciò. Dovremmo avere tante Officine dell’Arte proprio per alzare il livello d’attenzione, coinvolgere i giovani e proprio per questo, una volta chiusa la campagna abbonamenti, daremo la possibilità ai nostri studenti universitari di essere anche loro spettatori di questo prezioso cartellone”.

Il sindaco metropolitano apprezzando “la pazzia di Piromalli che continua ad investire a Reggio”, promette: “Quest’anno, il cartellone Oda è stato completamente organizzato dal direttore artistico ma per la stagione 2023/2024 vorrei che la Città Metropolitana accompagnasse questo percorso culturale anche dal punto di vista economico”.

Ma andiamo nel dettaglio del programma che, come detto, alzerà il sipario della massima culla dell’arte reggina il 22 ottobre con la graffiante commedia “Il Test” che ha sbancato i botteghini spagnoli, da Barcellona a Madrid ed è arrivata in Italia con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchi; il 19 novembre torna in riva allo Stretto il mattatore Maurizio Battista con il suo ‘one man show’ “Tutti contro tutti”, il 10 dicembre il vulcanico Biagio Izzo con l’esilarante commedia “Tartassati dalle tasse”, il 21 gennaio la divertente commedia “Amore sono un po’ incinta” di e con Marco Cavallaro, Sara Valerio, Antonio Conte e Guido Goitre, il 17 febbraio la pièce “Non ci resta che ridere” con un poker di attori formato da Francesco Procopio, Enzo Casertano, Loredana Piedimonte, Giuseppe Cantore; il 17 marzo la commedia “O…tello O…Io” con un formidabile quartetto artistico Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Susy del Giudice e Fabio Balsamo; il 22 aprile il varietà “C’è Costa per te” con il comico siciliano Antonello Costa, Annalisa Costa e il corpo di ballo; il 20 Maggio chiuderà la commedia “Boeing boeing”, entrata nel guinness dei primati come la pièce francese più rappresentata al mondo e che porterà sul palco gli attori Matteo Vacca, Marco Fiorini, Claudia Ferri, Ramona Gargano, Elisa Pazi e Martina Zuccarello.