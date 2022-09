Reggio Calabria – Liceo da Vinci e disagi nelle relazioni sindacali con la preside. La RSU CISL: “Sempre confronti sereni”

Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma Leonardo Del Giudice, Caterina Anamiati e Laura Giovine rappresentanti della RSU CISL SCUOLA del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria.

Apprendiamo con stupore dagli organi di informazione che la RSU FLC CGIL del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria ha reso noto, il 31 agosto 2022, proprio alla fine dell’anno scolastico 2021/2022 (e si parla di correttezza delle relazioni sindacali….), ha denunciato un grave disagio nelle relazioni sindacali con la dott.ssa Serafina Corrado ex dirigente reggente del liceo scientifico Leonardo da Vinci, a tal punto che vi sarebbero state delle tensioni che, la RSU della CISL SCUOLA non ha mai ravvisato.

Così come non abbiamo ravvisato alcuna aggressività da parte della dirigente contro le prerogative sindacali, anzi vi è stata sempre una totale apertura al confronto e alla collaborazione, nonostante l’ostruzionismo che spesso è stato creato, da una parte della RSU, proprio per ostacolare l’attività dirigenziale e la reiterata azione denigratoria dell’immagine della stessa anche a mezzo social ad opera, invero, di un delegato RSU eletto nelle liste della CGIL per questioni di carattere personale trascinando nella vicenda l’intera RSU FLC CGIL.

Nel corso delle riunioni della RSU di Istituto ci sono stati sempre dei confronti sereni e delle normalissime prese di posizione sempre nel rispetto della normale dialettica sindacale che comunque, con spirito di mutua collaborazione, hanno sempre portato al raggiungimento degli accordi che sono stati sottoscritti all’unanimità da tutti i componenti come i verbali delle varie contrattazioni intervenute confermano. Nessuna preferenza è stata data ad alcuno dalla reggente con la quale si sono avute, lo si ribadisce, anche normali divergenze di opinione nell’ambito, tuttavia, di relazioni sindacali corrette e mai personalistiche.

Di quale “vittoria” si intesti la RSU FLC CGIL non è dato comprendere, poiché matematicamente il risultato delle elezioni è stato di tre RSU CISL SCUOLA e tre RSU FLC CGIL (con voti totali di 88 alla lista CISL SCUOLA e 90 alla lista FLC CGIL), un simile risultato determina la vittoria di chi? Alle ultime elezioni della RSU la CISL SCUOLA ha ottenuto l’elezione di tre componenti, quando in precedenza non ne aveva nessuno, mentre gli altri da due componenti sono passati a tre. Tutto può essere fuorchè la vittoria di cui la nota in contestazione riferisce salvo che non ci si riferisca alla vittoria della CISL SCUOLA.

Invero, riguardo la presunta esclusione di una delle RSU FLC CGIL a partecipare alla riunione per trattare l’informativa successiva sul fondo di Istituto e la valorizzazione del merito dei dipendenti della scuola che si è tenuta nei locali del liceo alla presenza di tutti i componenti della RSU della CISL SCUOLA e di un solo componente della RSU FLC CGIL con la sola dirigente collegata in modalità telematica, nulla è stato messo a verbale dal componente della RSU FLC CGIL presente e firmatario dello stesso verbale. Nulla perché nulla c’è stato.

Ci chiediamo, peraltro, come si sia potuto dare spazio ad un comunicato siffatto senza che gli organi di stampa che vi hanno dato risalto abbiano assunto informazioni a riguardo.

Riteniamo, pertanto, che la nota in oggetto rappresenti falsamente lo stato delle relazioni sindacali intercorse presso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria nell’A.S. 2021/22 sotto la dirigenza della reggente dott.ssa Serafina Corrado che ha operato col rispetto dovuto a tutte le sigle sindacali senza alcun favoritismo.

Tanto riteniamo di comunicare per amore del vero e per rispetto al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria ed a tutti coloro che vi lavorano, in silenzio e senza proclami a mezzo social, per formare le nuove generazioni di reggini e rendere lustro alla Calabria.

La RSU CISL SCUOLA del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria

Leonardo Del Giudice

Caterina Anamiati

Laura Giovine