Reggio Calabria – La denuncia del comitato Piazza S. Agostino: “Chiediamo sicurezza per grandi e piccoli”

Il Comitato Piazza S. Agostino di Reggio si rivolge alle massime Autorità , responsabili della qualità sociale e della sicurezza dei cittadini- Il Prefetto, Il Procuratore della Repubblica, il Questore, i Sindaci f.f. Comunale e Metropolitano- , per denunciare ancora una volta come la stessa piazza, in pieno centro di Reggio, uno dei luoghi più vissuti e fruiti da abitanti vecchi e nuovi, rischi di diventare uno spazio negletto e abbandonato, stravolto dal degrado sociale e ambientale.

Come già denunciato più volte ( l’ultimo comunicato risale a qualche settimana fa) con la fine delle chiusure ex pandemia la piazza ha ripreso a ripopolarsi di cittadini e famiglie, non solo del quartiere. Purtroppo oltre agli abitanti , vecchi e nuovi, che fruiscono dello spazio secondo i migliori criteri di buona socialità e convivenza civile – come dimostra anche l’attività di “Scuola all’aperto” ivi svolta dal Dottorato dell’Università per Stranieri Dante Alighieri-, si registra in piazza la presenza di gruppi di persone adulte che vi trascorrono parecchie ore , spesso con l’unica occupazione di bere alcolici, alterandosi e ubriacandosi con alterchi e liti , fino a procurare fastidi e disagi ai numerosi altri frequentatori . Che spesso finiscono per andarsene.

Alcuni sconcertanti episodi accaduti negli ultimi giorni illustrano eloquentemente il crescere del degrado sociale a livelli sempre più preoccupanti, che potrebbe comportare a breve le conseguenze paventate in apertura .

Ieri , nel tardo pomeriggio , nell’ora di massima frequentazione della piazza, alcuni soggetti appartenenti ai gruppi sopra citati discutevano e litigavano urlando : allorchè alcuni tra i frequentatori abituali li hanno fermamente ma cortesemente invitati a smettere , costoro hanno risposto con minacce , insulti e gestacci; di più , alcuni di loro sono arrivati a commettere coram populo il reato di “Atti osceni in luogo pubblico” (e nella fattispecie assai affollato), denudandosi e ostentando i propri organi intimi davanti ai trasecolati presenti .

Inorridite, sconcertate e schifate , decine di persone hanno repentinamente abbondonato la piazza; alcuni dei frequentatori abituali , compresi alcuni componenti del comitato, si sono allontanati per far sbollire rabbia e indignazione, e non esasperare ulteriormente tensioni e contrapposizioni già a livelli preoccupanti. Ciò costituisce il paradossale opposto di quel che dovrebbe succedere: le soggettività che correttamente fruiscono e valorizzano la qualità della piazza costrette ad abbondonare lo spazio dagli incontrollati latori di degrado sociale.Come abbiamo detto più volte , abitanti e frequentatori costanti del luogo tentano continuamente ci parlare con tutti , invitando i presenti a voler godere dello spazio in questione ,seguendo il buon senso e i dettami di civiltà e buona socialità. Di fronte però a soggetti alterati o ubriachi , suscettibili di scantonare in atti sconvenienti o violenti,