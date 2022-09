Reggio Calabria, in fiamme alcuni box del mercato dell’ortofrutta

Un incendio di notevoli proporzioni ha interessato poco prima dell’alba di oggi il Mercato generale dell’ortofrutta, in localita’ Mortara, nella periferia sud della citta’ di Reggio Calabria. Le fiamme – secondo quanto finora accertato – hanno interessato alcuni box mercatali e i cumuli di spazzatura, resto degli scarti di lavorazione delle merci. Il Mercato generale di Mortara, a tutt’oggi incompleto, era stato realizzato negli anni ’90, dopo la chiusura della vecchia struttura, ormai fatiscente, ubicata nei pressi di piazza Garibaldi.

La nuova area mercatale – ancora incompleta rispetto al progetto originario che prevedeva i collegamenti con la reti ferroviarie e autostradali – era stata oggetto di indagine della Procura distrettuale antimafia per vicende legate alla presenza della ‘ndrangheta nei cantieri, durante la realizzazione dell’infrastruttura. Nonostante i lavori incompleti, Comune, operatori e Camera di Commercio, riuscirono a definire un accordo per l’apertura dei box al fine di scongiurare il blocco delle attivita’ e la crisi del settore ortofrutticolo. Indagini sono in corso per quantificare i danni subiti dalla struttura e le cause che hanno scatenato le fiamme.