Miss Italia – La reggina Vanessa Foti rappresenterà la Calabria alle finali nazionali a Roma

Sarà Vanessa Foti, 18 anni di Reggio Calabria, a rappresentare la Calabria alle Finali Nazionali di Miss Italia che si svolgeranno a Roma nel mese di Ottobre 2022. Vanessa studia all’Istituto Tecnico Economico indirizzo Turistico con la passione per la recitazione e la moda.



Seconda Classificata Noemi Casella, 20 anni, di Basilea (Svizzera) ma originaria di Sibari, che riceve il Pass per le Prefinali Nazionali di Miss Italia 2023.



Terza Classificata Zari Mastruzzo, 22 anni di Rende, che oltre a ricevere il Pass per le Finali Regionali di Miss Italia Calabria 2023, si aggiudica anche la fascia di Miss Coraggio che le permetterà di partecipare (non come concorrente) alle Finali Nazionali di Miss Italia.

«Siamo felici per Vanessa che ci rappresenterà alle Finali Nazionali e alla quale auguriamo di diventare Miss Italia. Siamo contenti anche per Zari che si è aggiudicata questa fascia speciale. Siamo orgogliosi del percorso che hanno portato a termine le nostre Miss Prefinaliste che hanno colpito in maniera sensibile la giuria tecnica, e alle quali auguriamo di realizzare i propri sogni».



Appuntamento, dunque, alla Finale Nazionale dove tutta la Calabria e non solo faranno il tifo per la nostra Vanessa sperando che riporti nella nostra Regione la corona più famosa d’Italia.

#lacalabriachevince