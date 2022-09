Marconi-Ciccarello ed Arghillà, Reggio bene comune: “Ormai sono terre dei fuochi”

Di seguito la nota diffusa dal movimento cittadino Reggio bene comune – Sabato sera è toccato al rione Marconi ma quella che siamo costretti a denunciare è ormai cronaca quotidiana di uno scempio criminale.

La scena, ormai, è sempre quella: la “solita” processione di piccoli mezzi, furgoni o camion (addirittura) che scaricano illecitamente rifiuti ingombranti o indifferenziati presso alcune precise postazioni di cassonetti o di abituali “microdiscariche”; non solo di notte ma anche in orario diurno.

Rifiuti ritirati a pagamento, verosimilmente presso utenze domestiche, che da anni producono illeciti profitti a quello che è un vero e proprio traffico; trasformatosi, per le sue modalità, in “sistema”; dopo essere stati riversati nelle postazioni dei cassonetti o in prossimità di questi, infatti, vengono puntualmente incendiati (per annullare ogni prova concreta) carbonizzando materiali scaricati che costituirebbero “impaccio” per successive operazioni.

Questa dinamica è non solo consolidata ma anche testimoniata e, spesso, anche documentata da molti residenti o da quei semplici cittadini che, non sopportando più di assistere impotenti a questa continua rigenerazione del degrado, provano a denunciare.

Non è solo degrado visivo, d’altronde, ma una bomba ecologica che si trasforma in un vero e proprio “attentato alla salute pubblica”; interi quartieri inondati settimanalmente da diossina: una sorta di guerra chimica.

Conseguenze mai accertate, sicuramente importanti, su chi subisce queste azioni criminali oltre a quelle disastrose sul piano della gestione del servizio-rifiuti strategicamente e ad arte mantenuto, da questi soggetti, in uno stato permanente di emergenza; quella, che favorisce, nella cittadinanza, il ricorso a questi “operatori” abusivi che sul disagio continuano a fare soldi ed a generare disastri ambientali.

Chiunque abbia provato a documentare o, più semplicemente, a chiedere di rispettare le modalità legali di smaltimento ha ricevuto in cambio insulti, minacce e finanche aggressioni fisiche; tanto da esserne completamente scoraggiato.

Anche gli stessi Vigili Urbani temono per la loro incolumità; fatto sta che ormai questi quartieri o queste discariche (distribuite sul territorio fino all’area collinare) sono terra di nessuno.

Solo un intervento interforze ed una presenza di tipo militare, nel tempo, possono restituire uno stato di diritto e legalità; intervento radicale e duraturo quindi.

Le numerose ed incessanti richieste alla Prefettura e finanche al Ministro dell’Interno sono rimaste purtroppo inascoltate se non puntualmente disattese; a dimostrazione