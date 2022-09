Le fotografie della reggina Laura Mariana Marrelliesposte alla Fiera Internazionale dell’Arte di Venezia

Sono esposte a Palazzo Bembo di Venezia, nel contesto della Fiera Internazionale dell’Arte, due opere dell’artista reggina Laura Mariana Marrelli, in arte “Lamarrelli“.

La giovanissima artista si è da poco diplomata con il massimo dei voti e la lode al Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, dove si è aggiudicata una borsa di studio messa in palio dell’Associazione culturale “Giuseppe Logoteta”, vincendo il 1° premio nella sezione artistica “Paolo R. Mallamaci”.

Di recente ha esposto opere anche nello Spazio Macos di Messina per “la notte dell’arte” e al Castello Ruffo di Scilla, città dove attualmente risiede dopo aver trascorso l’infanzia in Germania.

“People on a Slope” e “Time flies” i nomi delle splendide fotografie scattate in piazza Bilotti a Cosenza, città in cui vive il padre.

“People on a Slope” ha come soggetto la piazza stessa con la sua forma peculiare tutt’altro che incline alla staticità. Una metafora perfetta per la vita moderna costantemente in movimento.

L’altra opera, “Time flies”, cerca invece di raffigurare il concetto stesso di tempo con la sua volatilità intrinseca.

La mostra, inaugurata il 9 settembre, è stata organizzata dal gruppo “Itsliquid“, in collaborazione con l’associazione culturale italo-tedesca “Acit Venice” e l’Ego’ Boutique Hotel. Le due sezioni principali sono “Liquid Room” (“stanze liquide”) che mira ad analizzare le parti nascoste della nostra identità e del nostro inconscio e “Future Landscapes” (“paesaggi futuri”) che, invece, vuole analizzare il rapporto tra l’essere umano e la città.

Alla mostra, dove le opere saranno esposte fino al 30 settembre, hanno aderito artisti di tutto il mondo: Corea del Sud, Australia, Canada, Stati Uniti, Belgio, Svezia, Regno Unito, Messico, Cina, Germania, Paesi Bassi, Polonia, Guadalupa, Vietnam, Israele Repubblica di Mauritius, Libano, Iran, Ucraina.

Per gli amanti di questo settore è possibile consultare il sito internet dell’artista: www.lamarrelli.com