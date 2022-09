L’associazione “Il Cenacolo” di Bartolo Mercuri riceve 500 pasti per le famiglie bisognose

Un’iniziativa di cuore e di sostanza quella che ha visto in prima linea, ancora una volta, il quotato chef calabrese, Emanuele Mancuso. Insieme all’amico Antonio Lopez, titolare del centro cottura Lo Schiavo Catering a Vibo, infatti, proprio nella giornata di oggi, 13 settembre, hanno preparato ben 500 pasti a favore delle persone bisognose. In particolare, il cibo è stato consegnato all’associazione “Il Cenacolo” di Maropati, in provincia di Reggio Calabria, che provvederà a distribuire ai cosiddetti “invisibili” della Piana di Gioia Tauro.

Un atto caritatevole a favore del noto gruppo guidato da Bartolo Mercuri, piccolo commerciante di mobili che da anni aiuta le famiglie in difficoltà, nella Piana, nonostante aver subito anche alcuni atti intimidatori e che, come ha dichiarato egli stesso “non posso farne a meno, non sarei io se ogni giorno non lo facessi”.

Un’iniziativa di solidarietà che non è passata inosservata visto che Mercuri è stato, negli ultimi due anni, più di una volta, al centro del programma Rai “Che ci faccio qui” di Domenico Iannacone. E proprio il giornalista della tv di Stato ha ricevuto una telefonata da Mercuri, entusiasta del bel gesto compiuto da Mancuso e da Lopez, e ha poi chiamato, a sua volta, lo chef Mancuso, per ringraziarlo personalmente di aver contribuito ad alimentare un circolo virtuoso che provvede al sostentamento di centinaia di famiglie bisognose.