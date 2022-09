La CNA di Reggio Calabria ha manifestato il proprio riconoscimento al Professore Franco Mileto

La CNA di Reggio Calabria, nel corso di un’apposita cerimonia tenutasi alla Camera di Commercio, ha manifestato il proprio riconoscimento al Professore Franco Mileto per il suo impegno, lungo 40 anni, di docente, di educatore e Dirigente Scolastico dell’Istituto Industriale Milani di Polistena.

Un’attività, quella del professore Mileto, svolta con grande capacità manageriale, sottolineata da apprezzamenti locali e nazionali che ha fatto raggiungere al suo istituto livelli formativi impensabili per una scuola che opera in contesti sociali ed economici come quelli calabresi.

Ma quello che ha caratterizzato maggiormente il suo lavoro è stato il saper rendere reale e concreto il rapporto tra scuola e mondo del lavoro. Proprio su questo versante, dichiara il Presidente della CNA Pasquale Fontana, ha sostenuto ed incoraggiato la sinergia con centinaia di imprese favorendo sbocchi occupazionali a tantissimi giovani diplomati.

Una figura alta che ha voluto dare sempre di più a migliaia di giovani della Piana istituendo, tra i primi in Italia, l’Istituto Tecnico Superiore, Scuola di Specializzazione consentendo a tanti studenti di andare oltre il diploma e conseguire una formazione superiore tanto richiesta dalle imprese. Per questi motivi la CNA ha ritenuto di voler esprimere la propria stima e riconoscenza al professore Mileto nella sede massima delle imprese reggine, nel Salone istituzionale della Camera di Commercio in presenza dei suoi dirigenti e del presidente Antonino Tramontana. Una grande risorsa che non andrà mai in pensione e che dovrà continuare ad essere utilizzata dalle imprese, nell’economia e nella società.