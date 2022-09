L’artista reggina Tina Nicolò trionfa in Spagna , Lloret de Mar BARCELONA SPAGNA! In passerella i suoi abiti e giubbotti denim dipinti a mano nel grande Evento Mondiale, partecipa con 15 stilisti ricevendo il Premio BEST INNOVATIVE COLLECTION, trasmesso in streaming mondiale! LA sua COLLEZIONE di “ART FASHION”, IndossArte, è stata presente alla 10 edizione finali THE BEST MODEL OF EUROPE e TOP CURVY of Universe!

Componente di giuria premia i topo Model junior e top Model Europe ed International.

Ricordiamo anche un primo premio conseguito a Bangkok, Thailandia, realizzando un outfit mare,dipinto ,indossato dal modello reggino Antonino Schiavone, titolo “Best Swimming Suit 2022! La sua ascesa nel settore come la Moda la rendono senz’ altro un’artista eclettica,versatile e completa che rappresenta con orgoglio la Calabria e non solo l’ Italia! Sono noti i suoi successi come pittrice che vanta da 35 anni un curriculum artistico ricco di riconoscimenti e premi Nazionali ed Esteri! L’ASSOCIAZIONE StarAwards Fashion Event Show di R.C. ha contribuito alla scoperta di Tina Nicolò nella sua moda artistica, ogni abito,accessorio dipinto è esclusivo come un’ opera d’ arte, rendendo la sua Collezione Faction irripetibile!