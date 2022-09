Concluse le prime selezioni pubbliche all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto. Da ottobre sette nuovi tecnici in organico

Un altro importante obiettivo è stato raggiunto in questi giorni dall’AdSP dello Stretto. Si sono concluse infatti le selezioni pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di sette tecnici, che entreranno in servizio nelle prossime settimane, consentendo un primo potenziamento dell’organizzazione che certamente contribuirà ad assicurare maggiore efficacia ed efficienza all’azione amministrativa dell’Ente.

Si tratta di giovani professionisti del territorio, già residenti nelle città di Messina e Reggio Calabria, con specializzazioni che vanno dall’ingegneria civile, all’ingegneria ambientale, all’architettura ed all’ingegneria informatica. Andranno a rinforzare gli organici dell’Area Tecnica ma anche a costituire il primo nucleo di nuovi servizi attivati con la nuova dotazione organica approvata nei mesi scorsi come quello Informatico e quello che si interesserà di ambiente.

Le figure selezionate, per cui venivano richieste esperienze pregresse nei settori di impiego e particolari competenze soprattutto nella gestione informatizzata dei procedimenti, sono destinate a rafforzare la capacità dell’Ente di dare attuazione ai tanti progetti avviati e a migliorare la capacità di reazione alle tante sfide che il PNRR e l’attuale crisi energetica impongono.

Il Presidente Mega, nell’incontro che si è tenuto negli scorsi giorni con la maggior parte dei neoassunti, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo risultato. “E’ stato fatto un ottimo lavoro di selezione e sono certo che i nostri nuovi collaboratori sapranno assicurare, con entusiasmo e professionalità, una accelerazione significativa alle attività tecnico-amministrative dell’AdSP. Sono particolarmente compiaciuto, inoltre, del fatto che i nuovi dipendenti provengano tutti dall’Area dello Stretto e che ci sia una equa ripartizione di genere. Siamo comunque ancora all’inizio di un percorso di assunzioni che