Cittanova – Al via le Audizioni della Scuola di Recitazione della Calabria per il Triennio Accademico 2022/2025.

La Scuola è stata ideata ed è diretta da Walter Cordopatri e coordinata da Giorgio Colangeli.

Da Sabato 10 settembre e per tutti i sabati di settembre e ottobre dalle 16.00 alle 19.00, sarà possibile partecipare alla selezione per l’accesso ai corsi ordinari.

La SRC offre un percorso formativo d’eccellenza, unico e innovativo, totalmente dedicato all’arte della recitazione. Nata nel 2017, propone un’offerta formativa di altissimo livello per coloro i quali vogliano intraprendere la carriera attoriale, sia nel cinema che nel teatro.

Patrocinata dal Comune di Cittanova e dal prestigioso Giffoni Film Festival, ha sede presso l’imponente ex carcere del 1904, dove ogni spazio è stato rivalorizzato e predisposto alle lezioni.

Il Triennio Accademico è rivolto esclusivamente a coloro che hanno conseguito il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado.

La Scuola di Recitazione della Calabria, giunta al sesto anno, è un punto di riferimento per tutto il Sud Italia.

Le attività didattiche prevedono lo studio di 32 discipline, da svolgere sia in aula che all’aperto, finalizzate all’acquisizione di una consapevolezza personale, corporea, vocale ed emotiva, necessaria per una completa formazione professionale.

Bang Bang Baby” (Amazon Video) e “The Good Mothers” (Disney+). Nel corso del triennio ci sarà la possibilità di partecipare a Casting nazionali e internazionali; i nostri allievi sono tra gli interpreti principali della serie “” (Amazon Video) e “” (Disney+). Le audizioni prevedono l’interpretazione di un monologo e di una poesia a scelta.