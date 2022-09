Blitz contro la ’ndrangheta in Spagna: 32 arresti

Blitz delle forze dell’ordine contro attività della ‘Ndrangheta in Spagna. Come comunicato dalla Guardia Civil spagnola, un’operazione eseguita in collaborazione con Carabinieri e Guardia di Finanza, ha colpito un nucleo attivo in particolare a Ibiza, oltre che un’organizzazione criminale albanese con attività correlate sull’isola. In tutto, sono state arrestate 32 persone, tra cui cittadini italiani, albanesi e ungheresi, sia a Ibiza sia in altre località spagnole. Il blitz è avvenuto nei giorni scorsi, tra il 13 e il 17 settembre, ma si è saputo solo oggi.

Secondo gli inquirenti, la principale attività del nucleo italiano smantellato era il narcotraffico, in particolare di cocaina. Il gruppo albanese forniva droga e armi a quello italiano, ha spiegato la Guardia Civil. Il blitz, denominato ‘Operazione Dragon Ball’, ha coinvolto 400 agenti spagnoli, che hanno ricevuto l’appoggio dell’italiana Dia (Direzione investigativa antimafia) e sono intervenuti a Ibiza e in altre zone della Spagna. Nell’operazione sono stati confiscati 18 chili di metanfetamine, 4,5 chili di cocaina, 870.000 pastiglie di ecstasy, due armi da fuoco, oltre 300.000 euro in contanti e 23 veicoli di alta gamma.