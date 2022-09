Approvato il DEASP dei Porti dello Stretto

servizi e lo sviluppo delle infrastrutture non siano disgiunti dal rispetto dell’ambiente e dalla riduzione di produzione di CO2” afferma il Presidente Mega.

Il DEASP ed un video che sintetizza i suoi principali contenuti sono disponibili sul sito dell’ente www.adspstretto.it .

Il Presidente Mega ha poi delineato quali saranno i passaggi futuri per la sua attuazione. “Come tutti gli strumenti di programmazione, anche il DEASP è formato soprattutto per delineare una strategia. Ora occorrerà valutare azione per azione come poter meglio procedere anche con il coinvolgimento degli operatori portuali e delle aziende del settore per cercare di raggiungere quanto prima gli obiettivi prefissati. Sono traguardi molto sfidanti quelli che ci siamo posti ma su tutti quello a cui tengo di più è cercare di far passare dalla fase di sperimentazione a quella di produzione la generazione di energia elettrica dalle correnti marine. Lo Stretto di Messina, con le sue correnti che sono le più costanti e quelle con maggiori intensità nel Mediterraneo, ha la possibilità di diventare un luogo di produzione di grandi quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili che potranno essere messe a disposizione non solo dei porti ma anche dei territori per trainare un nuovo percorso di sviluppo che sia veramente sostenibile e ad alta resilienza”.