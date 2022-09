Apertura straordinaria del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana Reggio Calabria

Il cielo di settembre si prepara a salutare definitivamente l’estate con l’arrivo dell’equinozio d’autunno, che si verificherà giorno 23 alle 3:03 ora italiana.

In attesa di questo evento, che sarà celebrato con un concerto, il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria, all’interno dei festeggiamenti civili in onore della Santa Patrona, ha previsto per lunedì 12 settembre ore 21.00, l’apertura straordinaria della struttura per guidare il pubblico a riscoprire il fascino naturale che il Cielo offre e che l’inquinamento luminoso ci ha rubato.

Sotto la cupola si potrà assistere allo spettacolo offerto dalle stelle che hanno caratterizzato le notti d’estate e che, lentamente, stanno scivolando via per dare spazio al cielo che ci accompagnerà per tutto l’autunno.

Sarà l’occasione, con gli occhi puntati alla scienza, per raccontare i miti e le storie tramandateci dai popoli antichi e che tuttora rappresentano elementi rilevanti delle nostre tradizioni e della nostra cultura magno-greca.

Come sempre il programma prevede anche l’osservazione del Cielo con gli strumenti dal piazzale antistante il Planetario.

Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno sarà possibile osservare anche i due pianeti giganti, Saturno e Giove, ancora protagonisti di questo scorcio di estate.

L’ingresso è gratuito ed è fortemente raccomandato indossare la mascherina FP2.

Per info scrivere a: planetario.rc@gmail.com.