Al Museo Archeologico le Giornate Europe del Patrimonio. Sabato sera l’evento offerto dalla Regione Calabria

insieme alle altre date della rassegna, racconterà un territorio unico al mondo, metafora dell’incontro tra culture e da sempre crocevia del Mediterraneo.

«È un piacere ospitare la prima serata della rassegna teatrale che la Regione Calabria ha promosso nell’ambito delle Celebrazioni per il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace – dichiara Carmelo Malacrino, direttore del Museo. Questa sinergia istituzionale con la Regione rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra diversi enti, volto a creare una visione congiunta di promozione della cultura su tutto il territorio, sotto l’egida dei magnifici Bronzi di Riace, capolavori del Mediterraneo».

Messa in scena da Anna Bonaiuto, “BrisElena” è un testo che unisce due donne della mitologia greca, Elena e Briseide, accomunate da uno stesso destino. Destino tragico di donne rapite e violate dall’egoismo umano, dalla cecità del potere, dalla barbarie della guerra. Due donne sole che, raccontandosi con tenacia e resistenza, disvelano la pochezza dell’uomo politico, ossessionato dal consenso e da un’invincibilità eterna.

La performance teatrale di Antonio Catania in “Mitica Calabria” spazia dal riferimento al volume “Mitologia Magno Greca” di Ettore Bruno ad inserimenti di testi da “Le Troiane” di Euripide e “Filottete” di Sofocle. E ancora il mito delle Sirene, della città di Sybaris, di Milone, il più grande atleta della storia, di Setea, torturata e uccisa dai Greci, di Filottete, di Epeo, costruttore del cavallo di Troia. La mitologia che si incrocia con le cronache antiche ci dà la misura della grandezza di una civiltà che ha lasciato profonde tracce nella nostra cultura: la Magna Grecia.

Domenica 25 settembre sarà possibile visitare il Museo nei consueti orari di visita e con bigliettazione ordinaria. Sarà l’occasione per visitare le quattro mostre temporanee allestite nei vari spazi del MArRC in occasione dell’anniversario dei Bronzi di Riace: Al Livello E le esposizioni “Il Vaso sui Vasi. Capolavori dal Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia” e “Oltre l’emergenza. Attività e restauri dopo l’alluvione del 2018”; sulla scalinata monumentale “I Bronzi di Riace. Un percorso per Immagini”, con splendide fotografie di Luigi Spina; in Piazza Paolo Orsi la grande mostra “L’Età degli Eroi. La Magna Grecia e i Bronzi di Riace”, che vede la partecipazione dei principali Musei archeologici dell’Italia meridionale.