Aiuola della Legalità presso l’Istituto Penitenziario di Arghillà. Nota di Ringraziamento della Garante Russo

Il ruolo delle Istituzioni nel 2022 è certamente quello di saper assolvere ai propri doveri scevri da bandiere e futili personalismi. Essere Istituzioni, rappresentare uno specifico mondo, significa assumersi una grande responsabilità e compiere un passo indietro rispetto al proprio “Io” per un maggiore lavoro di squadra, di sinergie e di sinodalità.

Sulla base di queste premesse scrivo sentitamente il presente ringraziamento volto ad esprimere riconoscenza a quanti hanno permesso che ad Arghillà si potesse realizzare l’aiuola della legalità. Su proposta del Garante mediante richiesta su piattaforma ministeriale nell’ambito del progetto “Un albero per il futuro” è iniziata una storia di lavoro di squadra. Sento a tal riguardo di voler rivolgere un grazie ed un particolare riconoscimento al Raggruppamento Comando dei Carabinieri per la Biodiversità di Reggio Calabria guidati dal Tenente Colonnello Giuseppe Micalizzi. Se giorno 19 settembre c.a. è stata messa a dimora la talea dell’albero di Falcone è grazie al loro preziosissimo contributo.

Si parla di sinergie perché ospitare l’Albero di Falcone non sarebbe mai stato possibile se la Polizia Penitenziaria di Arghillà guidata dalla Comandante Dirigente Aggiunto Maria Luisa Alessi non avesse lavorato con grandissimo e reciproco rispetto tra forze dell’ordine. I lavori sono stati eseguiti nel mese di luglio e agosto scorso su autorizzazione dell’allora Direttore reggente Dott.ssa Patrizia Delfino, oggi direttore della Casa Circondariale Catanzaro.

E si vuole raccontare di più affinché la società civile si abitui alla verità per amare e custodire ciò che abbiamo. Si deve raccontare perché la verità non è solo un fatto di coscienza, ma una condotta irrinunciabile per costruire su valori forti. Artefici della realizzazione dell’aiuola sono state sette persone recluse, tutti lavoranti. I signori: Rappazzo Domenico, Cacciola Giuseppe, Alampi Paolo, Gerace Emanuele, Ceravolo Giuseppe, Zampaglione Giuseppe e Amato Andrea guidati nei lavori dalla squadra MOF dell’Istituto di Arghillà in particolare dall’Assistente Capo Coordinatore e Coordinatore Unità Operativa Roberto Costantino e dagli Assistenti Capo Coordinatori Fortugno Saverio e Labate Giuseppe hanno realizzato un vero e proprio ornamento di legalità dentro un Istituto Penitenziario.

L’evento è un segnale forte che prova quanto la legalità sia un concetto che si costruisce in concreto e si tinge di ulteriore bellezza quando sono le Istituzioni del nostro territorio a lavorare in sinergia per restituire alla società uomini e donne rinnovati. Nulla si sarebbe potuto realizzare se, istituzioni, professionisti, Rappresentanti dello Stato non avessero dialogato e edificato facendo ciascuno la propria parte.

Infine, mi sia consentito di ringraziare di cuore tutte le Istituzioni intervenute e non posso esimermi dal citarle una per una: Mario Antonio Galati Direttore Reggente Ist. Penitenziario di Reggio Calabria, il Colonnello Giorgio Borrelli Comandante Regionale Carabinieri Forestali, il Tenente Colonnello Micalizzi Giuseppe reparto Carabinieri Biodiversità di Reggio Calabria, il Tenente Colonnello Alesci Glenda, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello Dott. Gerardo Dominijanni, il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria Dott. Giovanni Bombardieri, il Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria Dott. Luciano Gerardis, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza Dott.ssa Daniela Tortorella, il Viceprefetto Dott.ssa Maria Stefania Caracciolo, il Vicario del Vescovo Don Francesco Megale che ha benedetto l’aiuola e speso parole dense di significato e valore, il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, l’ Ass. all’Istruzione e diritti umani Dott.ssa Lucia Anita Nucera, il Presidente della Camera Penale di Reggio Calabria Avv. Pasquale Foti, la Commissaria ASP di Reggio Calabria Dott.ssa Lucia di Furia, i Prof.ri Emilio Attina’ e Valentino Branca in rappresentanza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, la Dott.ssa Giuseppina Irrera Dirigente del PRAP in rappresentanza del Provveditore regionale Dott. Liberato Guerriero, le forze dell’ordine il Capitano Puglisi Renato Comandante Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, il Colonnello Marchetta Pietro comandante dei Carabinieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte, la Comandante dell’Ist. Penitenziario di