Uscito il romanzo della giornalista calabrese Giusy Genovese

Tanta ironia e un pizzico di eros nel primo romanzo della giornalista calabrese Giusy Genovese.

Lucrezia ha 30 anni, 7 traslochi alle spalle e una grande convinzione: l’amore non fa per lei.

Orgogliosamente single, ha realizzato il suo sogno di entrare nella redazione di un’importante testata sportiva, scontrandosi con un ambiente prettamente maschile. Si appresta così ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, dividendosi tra il lavoro e le sue passioni: la moto e le passeggiate a Trastevere, il suo quartiere. Ma i piani di Lucrezia vengono sconvolti da un incontro inaspettato che farà vacillare le sue convinzioni e le farà scoprire un lato insospettabile di sé stessa.

Il libro Lezioni di trapano di Giusy Genovese è la storia di una donna di oggi, entusiasta e frenetica, decisa a trovare il suo posto nel mondo. Un regalo da una donna per le donne che ogni giorno incontrano difficoltà a vivere pienamente se stesse in un mondo pieno di pregiudizi («Non farmi ridere, sei una donna e una donna non sa nemmeno da che parte si tiene un trapano…») ma che affrontano la vita con ironia e leggerezza. “Noi tutti abbiamo bisogno di ridere, di scherzare, di non prenderci troppo sul serio” spiega l’autrice.

“Faccio parte di quella stregua di persone che hanno trovato durante il lockdown risposta alle proprie domande. Ho iniziato a fare i conti con i sogni e le passioni che stavo negli anni annichilendo. E così mi sono fermata e ho iniziato a pensare a cosa voglio fare davvero. Ho ritrovato i miei pensieri, le mie parole, quella creatività che stavo tenendo a bada in nome di un tran tran quotidiano che non sentivo più mio”.