Torna il Kaulonia Tarantella Festival

Queste le prime dichiarazioni di Massimo Bonelli, Event Manager e co-Direttore Artistico del Kaulonia Tarantella Festival 2022: “Ho accolto con entusiasmo l’opportunità di tornare ad occuparmi del Kaulonia Tarantella Festival. E’ un evento a cui sono molto legato e la sfida di riportarlo agli antichi fasti dopo qualche recente edizione un po’ appannata, mi ha subito convinto ad accettare l’incarico, nonostante il pochissimo tempo a disposizione e le significative ristrettezze economiche per la realizzazione dell’evento di quest’anno.

In queste ore sto lavorando con entusiasmo alla costruzione del nuovo impianto generale organizzativo dell’evento oltre che, assieme a Mimmo Cavallaro, ad un cartellone artistico che possa riportare il Kaulonia Tarantella Festival ai valori su cui fu ideato ormai quasi un quarto di secolo fa. Un evento pensato per il popolo, nato per omaggiare la cultura e la tradizione musicale popolare di questa bellissima terra. Assieme all’amico Mimmo Cavallaro, stiamo coinvolgendo artisti e amici che già conoscono e amano l’evento e che, come noi, siano disposti a venire a dare il proprio contributo per far partire il nuovo corso di questo fantastico festival.

Il Kaulonia deve tornare quanto prima ad essere la principale vetrina nonché evento di riferimento del movimento legato alla musica popolare calabrese. Per i prossimi anni, la missione del Kaulonia Tarantella Festival dovrà essere non soltanto la rappresentazione della tarantella nella sua veste storica, ma anche di fare da palcoscenico per la musica popolare del futuro, una musica viva e capace di apportare nuova linfa creativa all’intero panorama musicale italiano.”

Queste invece le prime dichiarazioni di Mimmo Cavallaro: “Il KTF, anche in questa edizione 2022, ancora una volta, si trova in grosse difficoltà per la mancanza di adeguati finanziamenti. La mancata pubblicazione del bando Regionale per i grandi eventi storicizzati, ha messo in serie difficoltà il nostro Festival. Come già detto tante altre volte, gli eventi Regionali di grande valore e spessore culturale, non possono essere lasciati in balia dei bandi, hanno bisogno di certezze economiche affinchè gli organizzatori possano programmare per tempo eventi di qualità. A parte questo aspetto non di poco conto, con le poche risorse disponibili concessi dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, e grazie anche alla disponibilità e alla generosità di tanti artisti che amano il festival e Caulonia, stiamo programmato una edizione ricca di eventi importanti che daranno al pubblico e alla cittadinanza l’opportunità di trascorre le serate nel borgo di Caulonia in allegria e spensieratezza. Sarà una edizione ricca di ritmo di tarantella e di artisti che rappresentano a pieno lo spirito della nostra terra e della cultura popolare del sud. Anche in questa edizione, i