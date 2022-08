Marina di Gioiosa Jonica – Incendiano sterpaglie e rifiuti: due persone deferite

Ieri la squadra dei VVF di Siderno è intervenuta per un incendio di sterpaglie e rifiuti sviluppatosi a marina di gioiosa jonica.

Le attività d’istituto congiunte a quelle della polizia di stato hanno portato al deferimento di due individui all’autorità giudiziaria, perché accusati di incendio colposo e inadempienza dell’ordinanza dell’autorità.

Nella notte, la stessa squadra VF di Siderno è intervenuta a Canolo vecchio per l’incendio di un portone di un’abitazione. Le cause sono in corso di accertamento da parte degli specialisti dei vigili del fuoco, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri di Agnana, anch’essi intervenuti sul luogo dell’incendio.