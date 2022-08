Salvini a Reggio Calabria: “Ponte sullo Stretto è una necessità”

Da Reggio Calabria Matteo Salvini ha proseguito la sua campagna elettorale.

“Tra i nostri impegni – ha dichiarato il leader della Lega – c’è che, entro qualche anno, non si debbano più perdere due ore per passare dalla Calabria alla Sicilia. Il Ponte sullo Stretto è assolutamente una necessità, per unire l’Italia all’Europa. Non per unire Messina a Reggio”.

E sulle coperture dei costi Salvini ha aggiunto: “L’Europa pagherebbe più della metà dei costi. Una volta tanto che a Bruxelles ci danno una mano, cogliamola questa opportunità”.