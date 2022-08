Reggio Calabria – Trent’anni dal diploma per la VB Periti

Una location d’eccezione sul lungomare più bello d’Italia. È questo il luogo in cui la “mitica” VB Periti si è ritrovata per festeggiare i trent’anni dal diploma.

Classe 1992 del glorioso Raffaele Piria di Reggio Calabria formata per il 99% da donne e da un uomo.

Tutti hanno imboccato strade diverse, in molti hanno continuato a frequentarsi, altri meno, ma ricordare i vecchi tempi a distanza di tre decenni è stato matematico. Così come rivivere le sensazioni di un tempo, le risate (tante) e le pazzie (moltissime) con un pizzico di nostalgia e una complicità rimasta intatta nonostante lo scorrere degli anni.

Poi il ricordo dell’appello, che tutte le mattine, apriva l’ennesima impegnativa ma divertente giornata scolastica: Borrello, Calabrò, Crisafi, De Stefano, Feminò, Ferrara, Gabrielli, Ippolito, La Barbera, Lentini, Magnano, Martino, Moro, Penna, Pirrello, Strano.

E un omaggio finale per tutti i presenti con una frase capace di suggellare il bellissimo momento: “Nulla avviene per caso, se ci siamo trovati un giorno di trent’anni fa e siamo riusciti a volerci bene per tutto questo tempo, ci sarà un motivo….” Vicini o lontani amici per sempre… Forza mitici!