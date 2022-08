Reggio Calabria – Torna il torneo 3 vs 3 in memoria di Massimo e Peppe

Dopo le vicissitudini degli ultimi anni che hanno interessato la Viola Reggio Calabria, scomparsa dal panorama cestistico nazionale e cittadino, e i due anni di pandemia che hanno limitato i momenti di aggregazione anche sportivi, il 2 e il 3 settembre prossimi ritorna, a quattro anni di distanza dall’ultima edizione, il Torneo di basket 3 vs 3 in memoria di Massimo Rappoccio e Peppe Condello, organizzato dal Total Kaos Viola Reggio Calabria 1990.

Per l’occasione si svolgerà anche un torneo “UPandDOWN” organizzato in collaborazione con il Reggio Calabria Basket in Carrozzina. Per questo, e con lo spirito di aggregazione che contraddistingue la due giorni di basket, invitiamo tutti i ragazzi con ridotte facoltà motorie a partecipare e provare l’emozione che può dare una palla a spicchi, con la convinzione che lo sport è sempre per tutti, nessuno escluso.

Come sempre è prevista la gara del tiro da tre, quest’anno interamente dedicata alla memoria del nostro Gustavo Tolotti, e la sfida del tiro da centrocampo.

Inoltre, nel corso della manifestazione presenteremo le attività che vedranno protagonista la nostra Reghion 730 AC nella prossima stagione sportiva.

Vi aspettiamo numerosi presso il cortile della Scuola De Amicis per vivere due giornate di aggregazione, musica e basket popolare.