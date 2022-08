Reggio Calabria – Torna il festival “Facce da Bronzi”: due giorni di cabaret e tante risate

di Grazia Candido – Tutto pronto per l’ottava edizione del festival nazionale “Facce da Bronzi”, in programma il 2 e 3 Settembre alla Villa Comunale.

E’ stato presentato questa mattina nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, il rinomato festival realizzato e ideato dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” con il sostegno del Comune di Reggio Calabria nell’ambito del 50° anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, cofinanziato dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020.

A sciorinare tutti i dettagli del festival e delle iniziative gratuite che si svolgeranno in alcuni siti della città, il presidente dell’Associazione “Calabria dietro le Quinte” Giuseppe Mazzacuva, l’assessore comunale Irene Calabrò, il consigliere delegato all’Estate reggina Nino Malara e il presentatore della semifinale del festival Marco Mauro.

“Dopo 2 anni di stop a causa del Covid, ritorna il festival del cabaret, manifestazione artistica nazionale ideata nel 2013 in Calabria e realizzata nelle più importanti città italiane e nei centri turistici della regione Calabria – esordisce Mazzacuva -. L’evento, la cui direzione artistica è affidata all’autore di “Zelig” Alessio Tagliento, oltre a favorire la propria conoscenza su un panorama extra-regionale, sostiene la promozione dell’immagine di due beni culturali di primaria importanza quali i Bronzi di Riace (ai quali si ispira il marchio registrato del festival). L’iniziativa si inserisce a pieno titolo nell’ambito delle iniziative per la celebrazione dei 50 anni dal ritrovamento delle due statue e, anche in questa edizione, puntiamo alla scoperta e valorizzazione di giovani talenti nazionali nel campo della comicità assegnando il prestigioso premio Facce da Bronzi”.



Il numero uno di “Calabria dietro le Quinte” nel ricordare il ricco calendario di eventi in programma da oggi sino al 3 Settembre (gli eventi si svolgeranno presso le Mura Greche, Villetta de Nava e Villa Comunale), si sofferma sulla finalità del festival come “strumento di promozione e valorizzazione del territorio calabrese e delle sue risorse che ne esalta i luoghi e la cultura locale attraverso un percorso virtuoso ma, soprattutto, propone un’immagine positiva della Calabria all’interno di un circuito artistico nazionale, quale quello dei Festival italiani della comicità”.

Entusiasta il consigliere comunale Malara di sostenere “attività che sono un lavoro aggiunto e pongono l’attenzione ad un pubblico eterogeneo e ai più piccoli con attività didattiche che manifestano la volontà dell’associazione di darsi alla città, di coinvolgere la comunità intera”.

“Il Festival Facce da Bronzi rientra nel Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020 ed era un avviso strutturato con diverse finalità di coinvolgimento, integrazione sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, un progetto complesso e composito – conclude l’assessore Calabrò -. In questi anni, l’associazione culturale ha dimostrato un forte impegno, amore e dedizione per la propria terra e quello ricevuto non è altro che un attestato di merito. Con le varie attività in programma, ci sarà la possibilità di riscoprire i luoghi di cultura della città, di divertirsi e stare insieme. La cultura non è una cosa che cammina per strada ma va ricercata e, a Reggio Calabria, ci sono tante opportunità”.

La semifinale del festival “Facce da Bronzi” si svolgerà il 2 settembre alla Villa Comunale dove si esibiranno 12 comici provenienti dalle diverse regioni italiane presentati dal conduttore reggino Marco Mauro e con la partecipazione dell’ospite speciale Giancarlo Barbara direttamente da “Zelig”.

La finale invece, giorno 3 Settembre sempre alla Villa Comunale, sarà presentata dai comici reggini “I non ti regoli” (ospite dello show il comico Gianluca Impastato da “Colorado”) e parteciperanno gli 8 comici finalisti valutati da giuria tecnica (composta da personaggi dello spettacolo e dal direttore artistico) che assegnerà al vincitore, il premio “Facce da Bronzi 50”.

Le attività collaterali del festival prevedono inoltre, la realizzazione di tre incontri letterari e reading con la presentazione di libri di autrici calabresi che trattano il tema della Magna Grecia e dell’emancipazione femminile, un laboratorio di teatro comico e un laboratorio sulla maschera teatrale rivolto ai bambini.

Di seguito il calendario di tutte le iniziative:

-18 agosto – ore 19,30 Mura Greche. Presentazione letteraria e reading teatrale “Ilios. La città brucia” con la giovane attrice calabrese Angelica Pedatella e gli interventi di Teta Cosentino e il prof. Salvino Nucera. Evento in collaborazione con l’associazione Ba17.

-25 agosto – ore 16,00, Villetta De Nava. Laboratorio sulla maschera teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni.

ore 18,30, Villetta De Nava. Presentazione letteraria “Il sogno di Fara” della giovane scrittrice reggina Benedetta Zema con gli interventi di Barbara Priolo e Pamela Morabito. Reading teatrale a cura di Claudia Birelli. Evento in collaborazione con associazione Fuori Posto.

-26 agosto – ore 18,00, Villetta De Nava. “Letture in Biblioteca: i luoghi, le parole e il tempo” con le autrici Mimma Mollica e Margherita Catanzariti dialogheranno con l’editore Franco Arcidiaco. Evento in collaborazione con Città del Sole edizioni.

-2 settembre – ore 21,00, Villa Comunale. Spettacolo comico con 12 attori comici da tutta Italia, presentazione a cura di Marco Mauro, ospite il comico di Zelig Giancarlo Barbara.

-3 settembre – ore 10,30 – 13,00, sede associativa (Gebbione). Laboratorio di teatro comico a cura dell’autore di Zelig Alessio Tagliento.

-3 settembre – ore 21,00, Villa Comunale. Spettacolo comico con 8 attori comici da tutta Italia, presentazione dei comici reggini I non ti regoli, ospite speciale Gianluca Impastato (dalla trasmissione comica tv Colorado), interventi musicali a cura di artisti reggini.