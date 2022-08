Reggio Calabria – L’Arena dello Stretto sold out per “Model’s of the year” e “Miss e Mister baby mondo Italia”

E’ un successo straordinario la finale del concorso internazionale “Model’s of the year, e “Miss e Mister baby mondo Italia” evento di moda e bellezza dell’associazione Jasmin’s cinema Moda and Dance presieduta da Silvia Nasuti, andata in scena nell’incantevole scenario dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” sul lungomare di Reggio Calabria.

L’evento ha fatto parte del cartellone dell’Estate Reggina e delle celebrazioni degli eventi per il 50esimo dal ritrovamento dei bronzi di Riace.

Presentatori Claudio David, Cettina Crupi e Consolato malara.

Un evento che ha offerto al pubblico una serata di spettacolo, moda, bellezza, amicizia e divertimento valorizzando il nostro territorio e le sue bellezze.

Tra una passerella e l’altra, tanti i momenti di spettacolo con le ginnaste dell’ASD Reggio Ritmica, i balli della Women’s Society Reggio Calabria e Stardust di Antonella Bramato, i cantanti Silvia Ga, Lorenzo Naldo, Milena Barreca. Spazio poi al Dance Party con il fantastico Dj Set di Mr. Red il David e Dyox.

Ecco tutti i vincitori:

Categoria baby

Miss

3 classificata Ester Fiordaliso

2 classificata Rihanna Surace

1 classificata Nicole Capua

Categoria baby Junior

Miss

3 classificata Aurelia Capelli

2 classificata Grace Doni

1 classificata Ludovica Greco

Mister

1 classificato Giuseppe Surace

Categoria junior

Miss

3 classificata Giuliana Battista

2 classificata Anastasia Capelli

1 classificata Miriam Musarella

Mister

3 classificato Giuseppe Emanuel Bilardo

2 classificato Gianmarco Anello

1 classificato Diego Corallo

Categoria teenager

Miss

2 classificata Sofia Zumbo

1 classificata Donia Zina

Mister

2 classificato Giuseppe Vasapolli

1 classificato Annuziato Doni

Categoria miss e mister

Miss model’s of the year

3 classificata Santina Laganà

2 classificata Denise Massimino

1 classificata Anna Irto (vincitrice anche di una borsa di studio).

Mister model’s of the year

2 classificato Vincenzo Pagano

1 classificato Costantino Bevilaqua (vincitore anche di una borsa di studio).

Categoria lady

Miss model’s of the year

3 classificata Stella Vera Tripodi

2 classificata Simona De Luca

1 classificata Federica Piazza

Categoria Over

Miss

3 classificate Imma Mafrici e Antonella Cennamo

2 classificata Paola Labate

1 classificata Anna Suraci

Categoria Curvy

2 classificata Esterina Luminario

1 classificata Nadia Armata

Si aggiudicano la fascia del concorso di tutte le categorie:

Soraya Bucceri,Diva Corallo,Alesia capelli,Ilaria De Marti,Giorgia Lia,Kimberly Armata,Marta Battista,Milena Barreca,Agata Trifiletti.

Si aggiudicano la fascia da testimonial 2022 internazionale:

MAELYS RAIMONDI

TESTIMONIAL INTERNAZIONALE BABY MONDO ITALIA 2022 regione Sicilia

GIOIA LIBRO TESTIMONIAL INTERNAZIONALE BABY MONDO ITALIA 2022 regione Calabria

ERIKA PAGANO

TESTIMONIAL INTERNAZIONALE BABY MONDO ITALIA 2022 Cat junior

NIKOL MANDUCI TESTIMONIAL INTERNAZIONALE BABY MONDO ITALIA 2022 Cat teenager

SILVYE ROMEO TESTIMONIAL INTERNAZIONALE MISS BABY MONDO ITALIA 2022 Cat teenager

LORENA QUATTROCCHI TESTIMONIAL INTERNAZIONALE MODEL’S OF THE YEAR Cat lady 2022

MICHELLE ROMEO TESTIMONIAL INTERNAZIONALE JASMIN’S CINEMA MODA AND DANCE

Si aggiudicano le fascie da Miss Valletta 2022:

ALESSIA SPANO’ VALLETTA INTERNAZIONALE MODEL’S OF THE YEAR 2022

HILARY ROMEO VALLETTA INTERNAZIONALE JASMIN’S CINEMA MODA AND DANCE.

Si aggiudicano la fascia da ambasciatrice internazionale 2022:

MARIA LUMINARIO AMBASCIATRICE INTERNAZIONALE

JASMIN HILARY MALAFARINA AMBASCIATRICE INTERNAZIONALE BABY MONDO 2022

ANNALISA COTRUPI

AMBASCIATRICE INTERNAZIONALE BABY MONDO ITALIA 2022

MARIA ANTONELLA CARABETTA AMBASCIATRICE INTERNAZIONALE MODEL’S OF THE YEAR 2022

Ad affiancare Consolato Malara e Cettina Crupi nella conduzione della serata, Claudio David del gruppo cinetelevisivo Sciscione, conduttore, performer di “Tu si que valez” ed “Avanti un altro”, ideatore di format e autore musicale, dj, producer e direttore di palco del “Vertical Movie Festival”. Madrina della serata Jasmin Hilary Malafarina, detentrice dei titoli: World Top Model Baby, Miss Baby Sicilia 2020, Miss Baby Sanremo 2021, Miss Fotomodellina dell’anno, Testimonial nazionale Miss Baby Mondo Italia, Testimonial nazionale Sanremo 2022, Testimonial nazionale Eurovision 2022.

Tra gli ospiti Luigi Parisi regista e sceneggiatore – fiction tv, tra gli altri “Il peccato e la vergogna”, “Caterina e le sue figlie”, “Sangue caldo” “Non è stato mio figlio”, Emanuel Jaime Orellana Neira Miss Ecuador in Italia, Giusy Scire’ Miss integrazione special, Maria Luminario ambasciatrice Miss e Mister Baby Mondo Italia e Model’s of the Year Sicilia, Piero Montalto Ambasciatore per la disabilità, Renato Raffa Presidente della consulta metropolitana dello sport dell’ASC (attività sportive confederate), Benedetta Lombardi Direttrice dell’ Asd Reggio Ritmica, il Consigliere Comunale di Reggio Calabria Mario Cardia punto di riferimento della nostra associazione ed il vicesindaco di Motta San Giovanni Rocco Campolo.

A portare i saluti il Consigliere Mario Cardia che ha dichiarato: “un grande evento per la nostra città’, complimenti a tutta la squadra della Asd jasmin’s vera rivelazione di questa estate reggina”.

A curare le acconciature e il trucco lo staff del Reghium Team guidato da Gianni Sorci.

Gli scatti della kermesse sono stati affidati al fotografo Antonino Spurio.

