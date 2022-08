Reggio Calabria – La 38^ Marcialonga Csi 2022

Corsa/Camminata Ludico-Motoria adatta a tutta la famiglia. Ecco una nuova sfida per chi corre la Marcialonga 2022 a Gambarie d’Aspromonte.

Chi può partecipare? Almeno DUE concorrenti, un genitore ed un figlio, iscritti alla 38 ^ Marcialonga Csi che si svolgerà il 18 Agosto 2022 ( dalle 10.30) a Gambarie d’Aspromonte (RC)

Come si partecipa? Dopo la normale iscrizione alla manifestazione ( online

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmXBBf8bljiEnHCz1MZqm7VXMg8Pme5cDdYuJIqkRalxe6RA/viewform

o il giorno della gara) segnalare la volontà di partecipare al contest MARCIALONGA di FAMIGLIA, inviando una email a segreteriacsirc@gmail.com indicando i nominativi dei partecipanti al contest.

Come funziona il contest? Verranno premiate tutte le famiglie, iscritte al contest, che arriveranno al traguardo (non è necessario che la famiglia tagli il traguardo insieme). L’obiettivo del contest è quello di unire ragazzi, famiglie e tutti coloro che vogliono passare una giornata all’insegna della salute e del divertimento, scoprendo le meraviglie del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

L’idea è anche quella di sostenere l’iniziativa di educativa di strada: “PLAY. SCENDI A GIOCARE E STUDIARE CON NOI” che si svolgerà dal 5 al 9 Settembre ad Arghilla.

Il percorso della Marcialonga di Famiglia può essere affrontato di corsa ma anche in camminata o usando il passeggino per i piccoli.